Düzce Üniversitesi Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladı

Düzce Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DÜYÖS) Tanıtım ve İş Birliği" protokolü imzaladı.

Ankara'daki Bakanlık binasında gerçekleşen imza törenine; Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Bakanlık yetkilileri katıldı.

İş birliği protokolünü Milli Eğitim Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran imzalarken, Düzce Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar imzaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi tarafından yürütülecek protokol; uluslararası öğrenci kabulüne ve uygulamaya yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yükseköğretim Kuruluna verilen yetkilere istinaden Yüksek Öğretim Genel Kurulunda kabul edilen Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlandı.

Protokol, Düzce Üniversitesi'nde ve Türkiye'deki farklı üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri Düzce Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (DÜYÖS) yurtdışında Bakanlığa bağlı temsilcilikler ile iş birliği içerisinde yapılmasını kapsıyor.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına, uluslararası öğrenci başvuru ve değerlendirme işlemlerinde izlenecek ortak ilke ve esasların düzenlenmesi için imza altına alınan protokol ile Türkiye'deki eğitim seçeneklerinin etkin biçimde tanıtılması, Türkiye'ye olan akademik ilginin ve Türk üniversitelerinde uluslararası öğrenci sayısının artırılması amaçlanıyor.

Protokol imza töreni sonrası Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve davetli üniversitelerin rektörleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.

Kaynak: İHA