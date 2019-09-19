Düzce Üniversitesi öğrencileri gelecek için ümit verdi

Düzce Üniversitesi Enerji Topluluğu ve Mekatek Topluluğu, TÜBİTAK tarafından Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen EFFICIENCY CHALLANGE Elektrikli Araç Yarışmalarına katıldı.

Yarışları izlemeye giden Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin de öğrencilere destek oldu. 93 takımın katıldığı ve 32 takımın teknik kontrolleri geçtiği yarışlarda, "Lodos" isimli elektrikli araçla yarışmaya katılan Düzce Üniversitesi Enerji Topluluğu ekibi finale kalarak önemli bir başarı eşiğini geçti. Yarışlar sonucunda ilk kez katıldıkları bu yarışmada 21. sırada yer alan Enerji Topluluğu, gelecek için ümit verdi.

Ayrıca Düzce Üniversitesi Mekatek Topluluğu ise yine TÜBİTAK tarafından İstanbul Yenikapı'da düzenlenen UAV Turkey Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katıldı. Tasarladıkları Ebabil otonom İnsansız Hava Aracı ile yarışmaya katılan öğrenciler, başarılı bir şekilde Düzce Üniversitesi'ni temsil etti.

Kaynak: İHA