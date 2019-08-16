Düzce Üniversitesinde yeni öğrenciler için kayıtlar başlıyor

Tercih edilen üniversite olma yolunda hızla ilerleyen Düzce Üniversitesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre öğrenim hakkı kazanan öğrenciler için e-kayıt 16 Ağustos, şahsen kayıt ise 19 Ağustos 2019 tarihinde başlıyor.

2019 yılı YKS sonuçlarına göre lisans ya da ön lisans programlarımıza yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini elektronik veya şahsen müracaat ile gerçekleştirebilecek. Şahsen kayıtlar, Konuralp Yerleşkesi, Düzce Şehir Yerleşkesi ve Akçakoca Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler için internet üzerinden kayıt imkanı

Elektronik kayıt (e-Kayıt) zorunlu olup öğrenciler, 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" web adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. E-Kayıt yaptıracak öğrencilerimiz, PTT şubelerinden alacakları e-devlet şifresiyle "www.turkiye.gov.tr" adresindeki "e-hizmetler" bölümünde yer alan "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altındaki "Üniversite e-Kayıt" seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebilecek. e-kayıt işlemini gerçekleştiren öğrenciler, Üniversiteye herhangi bir kayıt işlemi yaptırmayacak ve Üniversitemize hiçbir belge getirmeyecek.

E-Devlet üzerinden kaydolan öğrencilerimiz; e-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacak. Ayrıca e-kayıt yaptıran öğrenciler 30 Eylül- 30 Ekim 2019 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri bürosundan öğrenci kimliklerini teslim alabilecek.

İlgili merkezlerimizde şahsen kayıt yaptırması gerekenler

Herhangi bir nedenle e-kayıt işlemini gerçekleştiremeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi'ne gelerek kayıtlarını şahsen yaptırabilecek. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Heykel, Müzik, Resim Bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki programlara yerleşerek eğitim hakkı kazanan öğrenciler, e-Kayıt yaptıramayacak olup Düzce Üniversitesi'ne gelerek şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Düzce Üniversitesi'ne yerleşen öğrenciler kayıt için gerekli bilgi ve belgelere https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/YKS%20KAYITLARI%202019-2020.pdf internet adresinden uluşabilir.

Kaynak: İHA