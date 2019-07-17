Düzce Üniversitesi’nden anlamlı program

Düzce Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek organizasyonu düzenledi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Tesisler binasında düzenlenen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, Senato Üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar bir konuşma gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile bir araya geldiklerini belirten Rektör Çakar, şehit yakınlarının milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Şehitlerimizi sadece bir gün değil, her gün yad ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Çakar, gazilerimize de hayırlı, sağlıklı ve huzurlu ömürler dileklerinde bulundu. Ülkemizdeki tüm evlatların şehit ailelerinin evladı olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dileyerek sözlerini sonlandırdı. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA