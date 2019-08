Düzce Üniversitesi’nden AYM’nin ‘hak ihlali’ kararına tepki

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi yönetiminden, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Akademik bağımsızlıktan, bilimsellikten ve ifade özgürlüğünden uzak, bu tür barış istismarlarına her zaman karşı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Düzce Üniversitesi yönetimi, Anayasa Mahkemesi'nin "Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi" metnine imza atan akademisyenlerle ilgili "hak ihlali" kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ocak 2016 tarihinde Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle, azgınlaşan teröre karşı amansız mücadele ettiği ve huzur ortamını sağladığı süreçte "Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi" adı altında asla kabul edilemez "Devletin Vatandaşlarına Uyguladığı Şiddet" ithamıyla, terör örgütüne destek mahiyetinde imza veren akademisyenlerin sözde barış bildirisi hakkındaki cezai işlemler 26.07.2019 tarihli Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla maalesef hak ihlali sayılmıştır. Düzce Üniversitesi olarak; bilimsel özgürlüğü temel değer saydığımızı, vatanımızın her köşesinde özgürce yaşayan milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için canlarını feda eden şehitlerimizin yakınlarını ve bu uğurda yaralanan gazilerimizi müteessir eden Anayasa Mahkemesi'nin "Hak İhlali" kararına katılmadığımızı, kararın milletimizin ma'şeri vicdanını rencide ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletinin birlik ve beraberlik içinde her türlü teröre geçit vermeyeceğini bildiriyor; akademik bağımsızlıktan, bilimsellikten ve ifade özgürlüğünden uzak, bu tür barış istismarlarına her zaman karşı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Kaynak: İHA