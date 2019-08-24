Düzce Üniversitesi’ni 33 Milli Sporcu tercih etti

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bu yıl yine tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. 150 kişilik kontenjana 397 öğrenci başvuruda bulunurken, başvuran öğrenciler arasında 33 milli sporcuda yer aldı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bu yıl yine tercih edilen bölümler arasında yer aldı. 3 Ayrı bölümde 150 kişilik kontenjan olmasına rağmen 397 öğrenci özel yetenek sınavına başvuruda bulundu. Özzel yetenek sınavı 27 Ağustos'ta Düzce Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Sınavın yapılmasının ardından sonuçlar açıklanacak ve Antrentörlük bölümüne 50, Spor Yöneticiliği Bölümüne 50 ve BESYO Bölümüne ise 50 olmak üzere toplam 150 öğrenci Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yeni eğitim öğretim sezonunda başlayacak.

33 Milli Sporcu tercih etti

Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonları, Türkiye Şampiyonları gibi bir çok sporcuyu bünyesinde barındıran ve Milli sporcuların gelişmesine büyük katkı veren Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni bu yıl 33 milli sporcu tercih etti. Üniversitenin 24 milli sporcu kontenjanını da tam doldurması hatta başvuruların fazla olması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA