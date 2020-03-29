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Düzce Valiliğinden "karantina iddiası"na açıklama:

"İlimizde karantina uygulaması yapılan yerleşim yeri bulunmamaktadır"

Düzce Valiliğinden "karantina iddiası"na açıklama:

DÜZCE (AA) - Düzce Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina uygulaması yapılan yerleşim yeri bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yerel medya kuruluşlarında yer alan, koronavirüs sebebiyle ilde köy karantinası uygulandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"İlimizde karantina uygulaması yapılan yerleşim yeri bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, resmi açıklamalar dışında kamuoyunu yanlış yönlendirecek hiçbir açıklama veya bilgiye tevessül edilmemesinin önem arz ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA




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