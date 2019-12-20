Düzce Valiliğinden meteorolojik uyarı

Hafta sonundan itibaren etkili olacak yağmur ve etkili rüzgar nedeniyle Düzce Valiliği vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Düzce'de Pazar günü başlayacak olan yağmurun etkisini bir hafta boyunca göstermesi bekleniyor.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda "22 Aralık 2019 Pazar günü yağışların Batı Karadeniz bölümünde akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın Batı Karadeniz bölümünde güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Batı Karadeniz bölümü ve Düzce'de yer yer etkili olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başından itibaren azalarak mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor. Kuvvetli fırtına ve yağışın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA