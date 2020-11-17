Düzce Valisi Cevdet Atay kimdir, nereli, Kaç yaşında? Cevdet Atay özgeçmiş

Düzce Valisi Cevdet Atay kimdir, nereli, Kaç yaşında? soruları şu sıralar internette vatandaşlar tarafından sıkça bilgi alınan konulardan birisi olmaya başladı. Biz de haberimizde Düzce Valisi Cevdet Atay ile ilgili tüm bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY KİMDRİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

53 yaşında olan Cevdet Atay 1973 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladı.

İŞ HAYATI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu ve Mülki İdare Amirliği Mesleğine başladı. Samsun’un Kavak, Isparta’nın Aksu ve Kırşehir’in Çiçekdağı Kaymakamlığı vekilliği görevlerinde bulundu. Çorum’un Oğuzlar ilçesinde başladığı Kaymakamlık görevine Malatya’nın Erguvan ve yine Malatya’nın Doğanşehir ilçelerinde devam etti. 2010 yılı Ağustos ayında da Çaykara Kaymakamlığı’na atandı.

CEVDET ATAY'IN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli Düzceliler, yapılan tetkikler sonucu koronavirüs testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verildi.