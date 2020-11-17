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Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında vaka sayıları artmaya devam ederken Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da yeni tip koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte etkisini artıran yeni tip koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Dünyada 55 milyonu aşan vaka sayısı ülkemizde de hızla artarken siyasi isimlerden de kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay da yeni tip koronavirüse yakalanan isimler arasında yerini aldı. Yaptığı açıklamada test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Vali Atay, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşarak karantina sürecini evde geçirdiğini belirtti. Kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyara Vali Atay, açıklamasında, “Kıymetli Düzceliler, yapılan tetkikler sonucu koronavirüs testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

 

Berna Akkaya
Editör


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