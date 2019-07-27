Düzce Ziraat Odası fındık fiyatlarından memnun

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarının çiftçileri memnun ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık fiyatları açıklandı. Fiyatların erkenden açıklanması için büyük mücadele ettiklerini hatırlatan Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk ise çiftçilerin açıklanan fiyattan memnun kaldıkalarını belirtti. Öztürk, "Her şeyden önce Genel başkanımız Ankara'da tüm vilayetlerle basın açıklamalar yapmış, TMO'nun da fındık alımı yapmasını istemişti. 3 gün önce 25 oda başkanı Kocaali'de bir araya geldik ve fındık fiyatlarını açıklanmasını istedik. Cumhurbaşkanımız bugün açıklanan fiyatlarımız da çiftçilerimizi memnun etmiştir. 16.5 TL Düzce'de fındık satışı olacaktır. Buna ek olarak alan bazlı gelir desteği 2 TL'dir. Yani satışın 18.00 TL olması bizleri mutlu ediyor. TMO, fındıkları geçen sene çatlak oldukları için geri gönderdiler. Bu sene bununla alakalı inşallah bir çalışma yapacaklarını düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin yüzde 10'una tekabül ediyor

Düzce'de fındık alanlarının Türkiye'nin yüzde 10'una tekabül ettiğini vurgulayan Öztürk, "Düzce'de 35 bin çiftçimiz var. 20 bin çiftçimiz fındıktan geçinmektedir. 50 bin hektar alanda fındık üretimi yapılmaktadır. Buda Türkiye'nin yüzde 10'una tekabül ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA