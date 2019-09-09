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Düzce’de 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce’de 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında N. A. isimli şahsın Karatavuk köyünde bulunan evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 2 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli N. A. isimli şahıs da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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