Düzce’de 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında N. A. isimli şahsın Karatavuk köyünde bulunan evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 2 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli N. A. isimli şahıs da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA