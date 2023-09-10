Düzce’de 799 yer denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 3 hafta süren denetimler sona erdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Düzce’de 799 yer denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 3 hafta süren denetimler sona erdi. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü de merkez ilçe ve 7 ilçede 34 denetçi ile 799 yeri denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak üç hafta boyunca rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak için üç hafta boyunca yoğun denetimler gerçekleştirdi. Toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimler yapıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de sahaya 34 denetçi ile indi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un da katıldığı üç haftalık denetimde ekipler 7 ilçe ve İl merkezinde lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi 799 toplu tüketim işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

Düzce'de gıda kontrol görevlilerince 2023 yılı Ocak ayından bugüne toplam 3 bin 744 gıda denetimi gerçekleştirilirken, yapılan denetimlerde 23 iş yerine toplam 248 bin 647 TL idari para cezası uygulandı.

Düzce’de 799 yer denetlendi

Düzce’de 799 yer denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Polisin ormanda yakaladığı hırsızdan gazetecilere olay tepki! ''4 kere hacca gittim''
Polisin ormanda yakaladığı hırsızdan gazetecilere olay tepki! ''4 kere hacca gittim''
Son Haberler
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Türkiye Kart’ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart’ın pilot uygulaması tamamlandı
Denizli’de kontrolden çıkan araç trafik kazası yaptı: 2’si bebek 4 ölü
Denizli’de kontrolden çıkan araç trafik kazası yaptı: 2’si bebek 4 ölü
Gazipaşa’da yolcu otobüsleri durdurularak evrak ve takograf denetimleri yapıldı
Gazipaşa’da yolcu otobüsleri durdurularak evrak ve takograf denetimleri yapıldı
Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı
Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Tekirdağ’da korkutan orman yangını: Yüksek gerilim hattı zarar gördü, 2 saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü
Tekirdağ’da korkutan orman yangını: Yüksek gerilim hattı zarar gördü, 2 saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü
Genç sağlıkçı motosiklet kazasında bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
Genç sağlıkçı motosiklet kazasında bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta feci kazanın görgü tanıkları olayı anlattı
Kahramanmaraş’ta feci kazanın görgü tanıkları olayı anlattı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı