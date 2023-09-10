Düzce’de 799 yer denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 3 hafta süren denetimler sona erdi. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü de merkez ilçe ve 7 ilçede 34 denetçi ile 799 yeri denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak üç hafta boyunca rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak için üç hafta boyunca yoğun denetimler gerçekleştirdi. Toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimler yapıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de sahaya 34 denetçi ile indi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un da katıldığı üç haftalık denetimde ekipler 7 ilçe ve İl merkezinde lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi 799 toplu tüketim işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

Düzce'de gıda kontrol görevlilerince 2023 yılı Ocak ayından bugüne toplam 3 bin 744 gıda denetimi gerçekleştirilirken, yapılan denetimlerde 23 iş yerine toplam 248 bin 647 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)