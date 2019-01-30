Düzce’de aile bilinci eğitimleri veriliyor

Düzce İl Müftülüğü Temel Aile Bilinci Eğitimi seminerleri başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik yürürlüğe konulan proje kapsamında "Temel Aile Bilinci Eğitimi" seminerleri başladı. Toplumun temel taşı niteliğinde olan ailenin günümüzde kalan olumsuz etkiler karşısında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik başlayan seminerlerin ilk ayağı eğitici eğitimi olarak Kur'an Kursu öğreticilerine planlandı.

Düzce İl Müftülüğü Eğitim uzmanı Necmettin Kuzu tarafından verilen eğitimler kapsamında "Ailem ve ben, ailemde bir çocuk var, ailemde bir genç var, ailemde bir yaşlı var, ailemde bir engelli var, akrabalarım var, ailemin iletişim dili, ailede iffet ve mahremiyet, teknolojiyi bilinçli kullanıyorum, ailemi bağımlılıktan koruyorum, ailemde merhamet istiyorum ve ailem dağılmasın" konu başlıklarında geniş bir aile odaklı eğitimler yapılmakta.

"Temel Aile Bilinci Eğitimi" seminerlerinin birinci ayağı olan eğitici eğitimlerinin ardından ise halkın bilinçlendirilmesine yönelik eğitimlere başlanacak. Eğitici Eğitimine katılan Kur'an Kursu öğreticileri gerek bulundukları kurslarda gerekse diğer ortamlarda oluşturdukları programlar çerçevesinde seminerlerini sürdürmesi planlanmaktadır.

Kaynak: İHA