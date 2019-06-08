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  3. Düzce’de bayram dönüşü denetimler arttı

Düzce’de bayram dönüşü denetimler arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri 9 günlük bayramın son günlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce’de bayram dönüşü denetimler arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri 9 günlük bayramın son günlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde vatandaşlar kimlik kontrolünden geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri, İstanbul Ankara arası Düzce D-100 karayolu Kaynaşlı ilçesinde denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimlerde Polis ekipleri durdurdukları araçlardaki vatandaşların GBT sorgusunu yaptı. Sürücüler ve yolcular yapılan uygulamalardan memnun olduklarını söyleyerek polislere teşekkür ettiler.

Düzce’de bayram dönüşü denetimler arttı

Düzce’de bayram dönüşü denetimler arttı

Kaynak: İHA

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