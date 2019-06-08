Düzce’de bayram dönüşü denetimler arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri 9 günlük bayramın son günlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde vatandaşlar kimlik kontrolünden geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri, İstanbul Ankara arası Düzce D-100 karayolu Kaynaşlı ilçesinde denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimlerde Polis ekipleri durdurdukları araçlardaki vatandaşların GBT sorgusunu yaptı. Sürücüler ve yolcular yapılan uygulamalardan memnun olduklarını söyleyerek polislere teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA