Düzce’de berber ve kuaför salonlarını dezenfekte edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 11 Mayıs'ta yeniden faaliyet göstermeye başlayan berber ve kuaförlere ait işyerlerinde Düzce Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Korona virüs salgın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförlerin, 11 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda, iş yerlerinin kapıları tekrar hizmete açıldı. Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkâr Odası'nın talebi üzerine , Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, İl genelinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında işletme sahiplerine dezenfektan hediye edildi. Çalışmalar nedeniyle oda yöneticileri, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Tuncer, "Düzce Belediyesi olarak salgın sürecinin başladığı andan itibaren halkın ortak kullanım alanları başta olmak üzere düzenli olarak dezenfekte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Salgına karşı alınması gereken her türlü tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Covid -19 salgınından hiçbir vatandaşımızın etkilenmemesi için tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Türkiye genelinde alınan önlemler neticesinde virüsün yayılım hızı azalmaya başladı. Belediye olarak halkımızın sağlığı ve güvenliği için bugüne kadar salgın ile mücadelede göstermiş olduğumuz hassasiyete normalleşme sürecinde de devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zor bir dönemden geçen esnafımızın da vatandaşlarımızın da daima yanlarında yer alarak destek olmaya devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı kazançlar, halkımıza da sıhhatler diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA