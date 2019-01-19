Düzce’de bir ilk çocuklar için yapıldı

Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan "Çocuk Kulübü" ve kulübe üye olacak çocukların eğitim atölyelerinin açılışı görkemli bir törenle yapıldı.

Düzce Belediyesi bir ilki gerçekleştirerek çeşitli branşlarda öğrencilere kurs vermek amacıyla "Çocuk Kulübü"nü kurdu. 7-14 yaşları arasında bütün çocukların faydalanabileceği kulüp bünyesinde Fen Bilimleri, Fiziksel Gelişim, Zeka Oyunları, Değerler Eğitimi, Sahne Sanatları, Mutfak Sanatları, Dil, Halk Dansları, 5-6 Yaş Oyun, Robotik Kodlama, Görsel Sanatlar ve Müzik Atölyeleri oluşturuldu.

Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezinde hazırlanan atölyelerin açılış törenine Vali Dr. Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, eşi Nursel Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Miktat Çelebioğlu, Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar, atölyelerin oluşturulmasına destek veren kurum ve kuruluşların temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Açılış töreninde proje hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar projenin titiz bir çalışmanın ürünü olduğuna dikkat çekerek "İstanbul ve Ankara'da benzer projeleri yakından inceledik. Kuruluş aşaması, içeriği ve sistemi hakkında yetkililerden bilgi aldık. Aslında bu projenin Düzce'nin önemli bir ihtiyacı olduğuna inanıyordum. Bir anne olarak vatandaşlarımıza böyle bir hizmeti kazandırdığımız için kendim ve kurumumuz adına gurur duyuyorum. Buradan çok sayıda çocuğumuz yararlanacak. Aileler de başvuru sürecimizin başından beri çok ilgi gösterdiler. Bu çalışmada emeği geçen herkese tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyor, Çocuk Kulübümüzün ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Projeye gösterilen ilgiye dikkat çeken Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'da "Çocuklarımızın boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmesi için bir projeye imza attık. Bu konuda arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalıştı. Kültür Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bu kulüp sayesinde çocuklarımız ilgi alanlarına göre kendilerine geliştirecek. Düzce'mize, ailelere ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Vali Dağlı ise yaptığı konuşmada "Bir işin başarılı olmasını istiyorsak ona mutlaka kadın eli değmesini sağlamalıyız. Dolayısıyla kadın ve çocuklarımızın aynı ortamda olduğu her yer çok güzeldir. Okulların dışında çocuklarımızın böyle güzel etkinliklerle uğraşmaları onlar için çok faydalı olacaktır. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kısa süre içinde faaliyetlerine başlayacak "Çocuk Kulübü"nün açılış töreni eğitim atölyelerine destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketi verilmesi ve atölyelerin gezilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA