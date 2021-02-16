Düzce'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Düzce'de okullar tatil mi son dakika?

15 Şubat 2021 itibariyle tüm köy okulları ve bağımsız anaokullarında yüz yüze eğitim başlayacaktı. Ancak bu hafta aniden bastıran yoğun kar yağışı yolları kapattı. Bu nedenle bir çok ilde valilikler kar tatili açıklamalarında bulundu. Bunlardan biri de Düzce Valiliği oldu. İşte detaylar...

DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 16 ŞUBAT 2021?

Rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, yaygın eğitim kursları ve tüm resmi ile özel kurslarına 15-16 Şubat 2021 tarihlerinde ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personel 2 gün idari izinli sayılacak.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Valilikten yapılan açıklamada, ''İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat'ta il merkezinde ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel ana okullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

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