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  3. Düzce'de can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı

Düzce'de can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi, TEM Otoyolu Bolu kesiminde İzmir- Karabük seferini gerçekleştirilen yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Düzce'de can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.  İzmir Karabük seferini yapan Mehmet Şen idaresindeki 45 HV 035 plakalı Temsa marka şehirlerarası yolcu otobüsü, TEM otoyolu Bolu Dağı kesimine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Sefa Dal idaresindeki 41 F 2020 plakalı Man marka lastik yüklü kamyona arkadan çarptı.

ŞOFÖR VE MUAVİN ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin sıkışırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan muavin ve şoför, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu kurtarıldı. 

Düzce'de can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Sağlık ekipleri yaralı şoföre ilk müdahaleyi sıkıştı yerde yaparken otobüste yolcu olarak bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle tek şeritten veriler yol araçların yoldan kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Düzce'de can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralıDüzce'de can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör


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