Düzce’de Coğrafi tescil sayısı yükseliyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Düzce'nin sahip olduğu yöresel ürünlerin Coğrafi İşaret Başvurusunun alınması için ilgili kurumlara Düzce Şekerkamışı Pekmezi ve Düzce Kestanesi için başvuruda bulundu. Daha önce 5 Coğrafi işareti olan Düzce'de bu sayı değerlendirme sonuçlarının olumlu sonuçlanması ile birlikte 12'ye çıkacak.

Düzce'nin sahip olduğu yöresel ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce; "Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına, ilimizde üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleri itibariyle Düzce ile özdeşleşen ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik çalışmalar devam ediyor. Daha önce başvurusu yapılarak coğrafi işaretle tescillenen Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pide ve Konuralp Pirinci'nin yanı sırada daha önce Düzce Şırası, Düzce Sirkesi, Düzce Fındıklı Tahin Helvası, Düzce Kestane Balı ve Düzce Kestane Kabağı değerlendirme aşamasında bulunuyor. Bu 5 ürüne ek olarak Düzce Şekerkamışı Pekmezi ve Düzce Kestanesi'ne yönelik Coğrafi işaret tescil başvurusu da gerçekleştirilmiş oldu. Bu kapsamda Düzce'de Coğrafi İşaret Tescilinde değerlendirme aşamasında yer alan ürün sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Kaynak: İHA