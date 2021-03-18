Düzce'de denizde kaybolan yaşlı adam Zonguldak'ta kıyıya vurdu

Düzce'de Akçakoca'ya bağlı Döngelli Köyü'nde yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Yiğit, Zonguldak Ereğli'de hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kendisini araçla ana yola kadar götürmesini isteyerek komşusundan yardım istedi. Komşusunun aracından indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine, yakınları harekete geçti.

CANSIZ BEDENİ ÇIPLAK HALDE KIYIYA VURDU

Yakınlarının başvurusu üzerine harekete geçen ekipler bölgedeki bir güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerde sahile doğru gittiği görülen yaşlı adamın şapkası ve montu deniz kenarında bulundu. Aramaların sürdüğü sırada, 35 kilometre mesafedeki Zonguldak Ereğli'de bir kişinin cansız bedeninin kıyıya vurduğu ihbarı alındı. Ereğli Belediyesi'nin plaj tesislerindeki görevlilerin haber vermesi üzerine inceleme yapan ekipler, cesedin Ahmet Yiğit'e ait olduğunu belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga gönderildi.