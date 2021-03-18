Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine ilişki boyunca şiddet uyguladığını iddia ettiYÖKDİL sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı? YÖKDİL sınav giriş yerleri 2021 belli oldu mu?Putin'den Biden'e yanıt: Ona sağlıklar dilerim!İrfan Can Kahveci'nin eşi kimdir? Gözde Doyran kimdir, kaç yaşında, nereli?YÖKDİL sınavı kaç soru, kaç dakika? YÖKDİL sınav konuları 2021Beton mikserinin altına sıkışan kadın bilincini kaybetti!Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili olmaya başladıÖSYM'den YÖKDİL/1 duyurusu: Sınav giriş belgeleri yayımlandıEfil isminin anlamı nedir, Efil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı kim yönetecek?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Düzce'de denizde kaybolan yaşlı adam Zonguldak'ta kıyıya vurdu

Düzce'de denizde kaybolan yaşlı adam Zonguldak'ta kıyıya vurdu

Düzce'de denizde kaybolan 74 yaşındaki Ahmet Yiğit'in cansız bedeni, Zonguldak Ereğli'de çıplak halde kıyıya vurdu.

Düzce'de denizde kaybolan yaşlı adam Zonguldak'ta kıyıya vurdu

Düzce'de Akçakoca'ya bağlı Döngelli Köyü'nde yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Yiğit, Zonguldak Ereğli'de hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kendisini araçla ana yola kadar götürmesini isteyerek komşusundan yardım istedi. Komşusunun aracından indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine, yakınları harekete geçti.

Düzce'de denizde kaybolan yaşlı adam Zonguldak'ta kıyıya vurdu

CANSIZ BEDENİ ÇIPLAK HALDE KIYIYA VURDU

Yakınlarının başvurusu üzerine harekete geçen ekipler bölgedeki bir güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerde sahile doğru gittiği görülen yaşlı adamın şapkası ve montu deniz kenarında bulundu. Aramaların sürdüğü sırada, 35 kilometre mesafedeki Zonguldak Ereğli'de bir kişinin cansız bedeninin kıyıya vurduğu ihbarı alındı. Ereğli Belediyesi'nin plaj tesislerindeki görevlilerin haber vermesi üzerine inceleme yapan ekipler, cesedin Ahmet Yiğit'e ait olduğunu belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga gönderildi.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT