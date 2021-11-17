Düzce'de deprem mi oldu? Düzce neden sallandı 17 Kasım 2021? Son dakika haberine göre Düzce'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Düzce neden sallandı 17 Kasım 2021? İşte detaylar...

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AFAD'dan gelen bilgiye göre Düzce çevre illeri ve ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Düzce neden sallandı 17 Kasım 2021?Detaylar haberimizin devamında... DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? DÜZCE NEDEN SALLANDI 17 KASIM 2021? Düzce ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Düzce'de 15.40 saatinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, Düzce'de yaşanan 5,3 şiddeti ardından 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.