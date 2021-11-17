Deprem mi oldu son dakika? 17 Kasım 2021 Çarşamba Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Düzce'de 15.40 saatinde 5.3 şiddetinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından vatandaşlar da internet arama motorlarında sarsıntıyı hissedince "Düzce'de deprem mi oldu son dakika?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Detaylar ve 17 Kasım 2021 Çarşamba Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesini haberimizde bulabilirsiniz.

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? DÜZCE NEDEN SALLANDI 17 KASIM 2021?

Düzce ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Düzce'de 15.40 saatinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Kasım 2021 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız