Düzce'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası evleri hasar gören depremzedeler için konteyner kentlerin kurulma işlemleri devam ediyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Düzce'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için bölgeye konteynerler sevk ediliyor.

Kent merkezi, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde şu ana kadar 328 konteynerin kurulumu gerçekleştirildi.

Sevkiyatı devam eden konteynerlerin kurulumları, talepler doğrultusunda yapılacak.

Düzce'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor

"İSTEYEN VATANDAŞLARIN EVİNİN ÖNÜNE KONTEYNER YERLEŞTİRİLDİ"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, konteyner yaşam alanlarında altyapı ve çevre düzenlemelerinin devam ettiğini söyledi.

Demircan, konteyner kente vatandaşların en kısa sürede taşınacağını söyledi.

Gölyaka'da 28 konaklama ve 2 idari olmak üzere toplamda 30 konteynerin kurulduğunu aktaran Demircan, "Köylere, isteyen vatandaşların evlerinin önlerine konteyner yerleştirildi." dedi.

Demircan, evleri yıkılan ya da yıkılacak vatandaşların kira yardımı aldığını aktararak, "Konteyner ihtiyacı olanların da konteyner kentler kurarak toplu alanlarda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Emeği geçen bütün ekiplere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Düzce'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bodrum'da bulunan kemik parçasının kayıp üniversite öğrencisi Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi
Bodrum'da bulunan kemik parçasının kayıp üniversite öğrencisi Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal medde paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal medde paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi!
Türkiye’de kadın profesör oranında AB ülkelerini geride bıraktı
Türkiye’de kadın profesör oranında AB ülkelerini geride bıraktı
Son dakika | İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Son dakika | İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Son Haberler
Başkan Nadir Küpeli: Türk-Kosova ilişkilerini ekonomik olarak taçlandırmalıyız
Başkan Nadir Küpeli: Türk-Kosova ilişkilerini ekonomik olarak taçlandırmalıyız
MEB'den yeni sözleşmeli personel alımı duyurusu! En düşük maaş 32.554 TL...
MEB'den yeni sözleşmeli personel alımı duyurusu! En düşük maaş 32.554 TL...
Başkasının kimliğine ait telefon hattı olanlara 3 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası!
Başkasının kimliğine ait telefon hattı olanlara 3 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası!
Bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu var mı 5 Aralık 2022 Pazartesi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu var mı 5 Aralık 2022 Pazartesi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İstanbul'da taksici dehşeti! Küçücük meseleden tartışma yaratan taksici, genç kadına saldırdı!
İstanbul'da taksici dehşeti! Küçücük meseleden tartışma yaratan taksici, genç kadına saldırdı!
İSKİ su kesintisi 5 Aralık 2022 Pazartesi | Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ su kesintisi 5 Aralık 2022 Pazartesi | Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 5 Aralık 2022 Pazartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 5 Aralık 2022 Pazartesi maç programı
Kandilli Rasathanesi duyurdu: 3.8 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu: 3.8 büyüklüğünde deprem!
Ünlü manken Özge Ulusoy'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı!
Ünlü manken Özge Ulusoy'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı!
5 Aralık 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Aslan, olumsuz düşüncelere son ver, Kova, senin için çırpınan insanı gör!
5 Aralık 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Aslan, olumsuz düşüncelere son ver, Kova, senin için çırpınan insanı gör!
Ankara'da sahte hoca skandalı! 19 yaşındaki kızın içine cin kaçtığını söyleyip iğrenç hareketlerde bulundu!
Ankara'da sahte hoca skandalı! 19 yaşındaki kızın içine cin kaçtığını söyleyip iğrenç hareketlerde bulundu!
Büyükçekmece'de"Kahve Günleri" etkinliği her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor
Büyükçekmece'de"Kahve Günleri" etkinliği her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor
Yorumlananlar
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"