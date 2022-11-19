Düzce'de din görevlilerine bağımlılıkla ilgili bilgi verildiD

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Düzce'de ki din görevlilerini düzenlediği bir toplantıda din hizmetlerinin daha etkili halde sunulmasıyla ilgili konular, ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirildiler.

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Düzce'de din görevlilerine bağımlılıkla ilgili bilgi verildiD

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması gereken gündem maddeleri ve Düzce'de ki din hizmetlerinin daha etkili halde sunulmasıyla ilgili konular düzenlenen toplantıda görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Erzurum il Müftülüğüne tayin olan Rüstem Can, personelle vedalaştı ve "Çalışma ve gayretlerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu konuda her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum" diyerek personelden helallik istedi.

Diyanet işleri başkanlığı din görevlilerine bağımlılıkla ilgili bilgi verildi

Toplantının devamın da ilk olarak Düzce Müftülüğü ve Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2022 Süleyman Çelebi Yılı" sunumu Düzce il Vaizi Latif Saygın tarafından gerçekleştirdi.

Ardından Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Polis Memuru Selim Köymen'in ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmetler Uzmanı Betül Turan tarafından "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Semineri" gerçekleştirildi.

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