Düzce'de düzenlenen off-road yarışları ilgi gördü

DÜZCE (AA) - Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) düzenlenen 18. Geleneksel Çilimli Off-Road Şenlikleri kapsamında yarışlar yapıldı.



Türkiye'nin çeşitli illerinden 70 araç ve 140 sürücü, Çilimli ilçesinde hazırlanan özel parkurda yarıştı.



Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücülerin çoğu, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verdi.



DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliklerin ilk gününde motor hacmi büyük araçların piste girdiğini ve adrenalinin yüksek olduğu mücadelelerin yapıldığını söyledi.

Şenliklerin 2 gün süreceğini ve 70 aracın en az 2 kez piste girerek yarışacağını dile getiren Albayrak, "İlk gün zorluk derecesi yüksek, çamur kuyulardan oluşan pistte yarışlar yapıldı. Yarın da seyir keyfi yüksek mücadeleler izleyeceğiz. Toplamda 70 aracımız 2'şer kez piste girecek ve yardımcı pilotla beraber 140 sporcu ter dökecek." diye konuştu.



Albayrak, pandemi süreci nedeniyle etkinliklere ara verildiğini ve bu organizasyonun düzenlenen ilk yarış olduğunu belirterek, "Sosyal mesafe kuralımıza ve maske kullanımına yönelik çok kez uyarı yapıyoruz. Yarışmacılar ve izleyicilerimiz kurallara uymaya çalışıyor. Off-road hem doğa sporu hem de otomobil sporu. Doğayı sevmezseniz bu sporu yapamazsınız. Bizler doğaseverler olarak toplanıyor, araçlarımızı yarıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenlik, yarın yapılacak ekstrem parkuruyla devam edecek.





Kaynak: AA