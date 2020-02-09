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Düzce’de eğitime kar tatili 

DÜZCE Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okulları bir gün süreyle tatil etti.

Düzce’de eğitime kar tatili 

DÜZCE Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okulları bir gün süreyle tatil etti.

Düzce Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, yarın il genelinde tüm okulları tatil etti. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Kaynak: DHA




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