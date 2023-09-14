Düzce’de eski cezaevi kütüphaneye dönüştürülecek

Düzce Belediyesi, Akçakoca ilçesinde atıl vaziyetteki eski cezaevini kütüphane ve sosyal yaşam alanına dönüştürecek.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, eğitim alanında yapılan yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Eski kaymakamlık lojmanını Millet Kütüphanesi'nde dönüştüren ve iş adamı Hasan Ulusoy'un katkıları ile inşa edilen Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin inşasına büyük destek veren Başkan Özlü, bu kez de Akçakoca Tarihi Cezaevi'ni kütüphaneye dönüştürmek için hazırlıkları tamamladı. Adalet Bakanlığı'na bağlı ve atıl vaziyette bulunan tarihi cezaevinin Düzce Belediyesi'ne tahsisi için gerekli resmi prosedürleri başlatan Özlü, tahsisin onaylanması ile birlikte ilk iş olarak mekan çevresinin temizliğinin yapılması talimatını verdi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Özlü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile dış mekanın temizlendiği tarihi cezaevi gezildi. Mekan için hazırlanan projenin de ele alındığı inceleme gezisinde Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ve kurum temsilcileri de yer aldı.

"Tahsisini aldık, yapımına başlayacağız"

Burada açıklamada bulunan Başkan Özlü, en kısa zamanda yapım aşamasına geçeceklerini belirterek ,"Burası Akçakoca Eski Cezaevi, burası Adalet Bakanlığı'na ait bir yerdi. Bu yerin tahsisini Düzce Belediyesi'ne aldık. Şu anda burası Düzce Belediyesi'ne tahsis edilmiş durumda. Biz Düzce Belediyesi olarak burada bir kütüphane inşa edeceğiz. Eski cezaevini kütüphaneye çevireceğiz. Biliyorsunuz Akçakoca'da Düzce Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi var. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri ve diğer öğrencilerimiz burada kitap okuyacaklar, ders çalışacaklar. Akçakoca'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Vali Selçuk Aslan ve Başkan Faruk Özlü, tarihi cezaevi ve çevresini gezerek, proje detayları hakkında istişarede bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)