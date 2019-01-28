Düzce’de evlere dadanan hırsız tutuklandı

Düzce'de birçok eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Düzce'nin Beyköy beldesinde farklı zamanlarda meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında hırsızlık olaylarında kullanılan benzer tekniklerden yola çıkan ekipler, olaylara karışan şüphelinin kimliği tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen M.Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA