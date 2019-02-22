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  3. Düzce'de FETÖ soruşturmasında 3 asker için yakalama kararı

Düzce'de FETÖ soruşturmasında 3 asker için yakalama kararı

DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzce'de FETÖ soruşturmasında 3 asker için yakalama kararı

DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt üyeleri hakkında yakalama kararı verildi. Ankara, Kayseri ve Van'da görev yapan 3 muvazzaf askerin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA

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