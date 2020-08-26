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Düzce'de fındıklık alev alev yandı

Düzce’de fındıklık alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Düzce'de fındıklık alev alev yandı

Düzce'de boş arazide oyun oynadıkları belirlenen, çocukların yaktığı ateş rüzgarın etkisi ile fındıklığa sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında 2 dönüm fındıklık küle döndü.

Düzce'de fındıklık alev alev yandı

Çıkan yangın, Düzce Beyciler Mahallesi’nde bulunan bir toplu konut sitesine yakın fındıklıkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, boş arazi üzerinde oyun oynayan çocukların yaktığı ateş rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Bir anda fındıklığa sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Düzce'de fındıklık alev alev yandı

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. Yerleşim yerine kadar ulaşmadan yangını söndüren ekiplerin çalışmasını ise sitedeki vatandaşlar dikkatle izledi. Yangın sebebi ile 2 dönümlük fındıklık tamamen yanarken, emniyet ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Düzce'de fındıklık alev alev yandı

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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