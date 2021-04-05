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  3. Düzce'de göz gözü görmüyor! Yoğun sis yüzünden görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Düzce'de göz gözü görmüyor! Yoğun sis yüzünden görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Düzce-Akçakoca oluşan yoğun sis nedeniyle D-655 karayolunda görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Düzce'de göz gözü görmüyor! Yoğun sis yüzünden görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Düzce-Akçakoca D-655 karayolunda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Düzce'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor.

Özellikle, D-655 karayolunun Boğaziçi, Kabalak, Şifalı Su, Çiçekpınar, Tepeköy bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü D-655 karayolunda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düzce'de göz gözü görmüyor! Yoğun sis yüzünden görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Düzce'de göz gözü görmüyor! Yoğun sis yüzünden görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

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