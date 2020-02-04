İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Düzce'de iş makinesi suya yuvarlandı: Operatör kayboldu

Düzce'de iş makinesi suya yuvarlandı: Operatör kayboldu

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapılan iş makinesi, suya yuvarlandı. Akıntıya kapılıp, kaybolan operatör için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Düzce'de iş makinesi suya yuvarlandı: Operatör kayboldu

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz ise akıntıya kapıldı.

düştü bolge gundem

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve Düzce arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın bulunması için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

 

 

 

Ayrıntılar geliyor... 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT