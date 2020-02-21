Düzce'de jeotermal saha ihaleleri

ANKARA (AA) - Düzce'de iki jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.



Düzce İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Düzce'de iki arama ruhsatlı jeotermal kaynak sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.



Alanları 4074 ve 4411 hektar, tahmini bedelleri ise 55 bin lira olan sahaların ihalesi, 12 Mart Perşembe günü saat 11.15 ve 11.30'da, Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.



Kaynak: AA