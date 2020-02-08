Düzce'de kar yağışı etkili oldu(2)

116 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, 42 ekip ile yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA