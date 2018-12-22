Düzce'de Kasım ayında 650 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılı kasım ayı konut Satış İstatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Düzce'de 650, Kocaeli'de 2 bin 427, Sakarya'da bin 672, Bolu'da 470, Yalova'da ise 967 konutun satışı gerçekleşti.

Verilerine göre Doğu Marmara bölgesinde en az konut satışının Bolu'da gerçekleştiği görüldü.

Kaynak: İHA