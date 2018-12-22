Düzce’de Kasım ayında 650 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılı kasım ayı konut Satış İstatistiklerini açıkladı.
Düzce'de Kasım ayında 650 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılı kasım ayı konut Satış İstatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Düzce'de 650, Kocaeli'de 2 bin 427, Sakarya'da bin 672, Bolu'da 470, Yalova'da ise 967 konutun satışı gerçekleşti.
Verilerine göre Doğu Marmara bölgesinde en az konut satışının Bolu'da gerçekleştiği görüldü.
Kaynak: İHA
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