Düzce'de koronavirüs test sonucunu öğrenen şahıs cinnet geçirdi! Kendini kesti...

Düzce'de Karaca Mahallesi’nde meydana gelen akıl almaz olayda öğle saatlerinde belirtiler üzerine test yaptıran E.D. akşam üzere sonucun pozitif çıktığını öğrendi. Eve filyasyon ekiplerinin geleceğini öğrenince kaçarak camiye gitti. Alkol içip şadırvan camlarını kıran genç adam parçalarla kendine zarar verdi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Cami bahçesinden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın camları parçalayarak kendisine zarar verdiğini görerek bölgeye 112 Acil Ambulans ekiplerini istedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içerisinde kalan genç adam sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Genç adamın yapılan kontrolleri sonrasında testinin pozitifi çıktığı ve pandemi acil servisine alındığı öğrenildi. Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.