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Düzce’de Koronavirüs vakaları artınca ekipler denetimi arttırdı

Düzce’de Koronavirüs vaka sayılarında ciddi artış yaşanınca şehrin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Düzce’de Koronavirüs vakaları artınca ekipler denetimi arttırdı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs vak'a sayılarının artış gösterdiği Düzce'de şehrin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve HES kodu sorgulaması yapıyor.

Korona virüs vak'a sayılarının yüzde 99'luk artış gösterdiği ve 24 vatandaşın hayatını kaybettiği Düzce'de denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda vak'a sayılarının artmasıyla Düzce'ye giriş çıkış yapan araçlar oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetleniyor. TEM Otoyolu Düzce mevki'i başta olmak üzere birçok noktada hem giriş hem de çıkış istikametinde denetim gerçekleştiriliyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe kurallarına konusunda uyarılarda bulunurken diğer yandan da HES Kodu sorgulaması yapılıyor.

Denetimlerin doğru ve yerinde olduğunu söyleyen sürücüler, bu süreçte görevi başında olan çalışanlara teşekkür ederek, virüs salgının en kısa sürede son bulması temennisinde bulundular.



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