Düzce’de köylerin asfalt sorunu gideriliyor

DÜZCE (İHA) – Havaların ısınması asfalt sezonunun açılması ile birlikte Düzce'nin köylerinde yol sorunu olan noktalarda asfalt çalışmaları hızlandırıldı.

Havaların ısınması ile birlikte başlayan asfalt sezonu ile Düzce'nin köylerinde asfalt çalışmaları başladı. Musababa köyünde asfalt sıkıntısı olan noktalarda Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince asfalt serme işlemi başlatıldı. İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, Musababa köyünde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren Başkan Günal, ekiplere başarılar diledi.

Kaynak: İHA