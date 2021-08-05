Beyin ameliyatına alınmıştı... Hülya Duyar'dan ameliyat sonrası haber geldi!Ukrayna'dan Türkiye'ye tam destek! Uçak ve helikopterler gönderildi!Ankara'da bir kişi evini seraya çevirdi! Saksılarda Hint keneviri yetiştirdiDüzce'de özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda skandal görüntü! Müdür ve öğretmenler sınıfta nargile içti5 Ağustos 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Beşiktaş yıldız oyuncu Alex Teixeria'yı İstanbul'a getiriyor! Oyuncu müjdeyi verdiÜniversite vaadiyle kandırılan genç kız dehşeti yaşadı! Şiddet maruz kaldı, tecavüze uğradıAslı Enver'den sürpriz proje! Ekranlara geri dönüyorGalatasaray - St. Johnstone UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle | Smart Spor canlı yayın izle linkiUzman isim duyurdu! Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları ülkeyi terk ediyor!
İstanbul33 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Düzce'de özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda skandal görüntü! Müdür ve öğretmenler sınıfta nargile içti

Düzce'de özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda skandal görüntü! Müdür ve öğretmenler sınıfta nargile içti

Düzce'de özel öğrencilerin eğitim aldığı ana okulunda müdür ve öğretmenlerin sınıfta içtiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Düzce'de özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda skandal görüntü! Müdür ve öğretmenler sınıfta nargile içti

Alınan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Düzce Beyciler Mahallesi'nde engelli öğrencilere hizmet veren Özel Eğitim Anaokulu'nun bir sınıfında Okul Müdürü Adnan Kırca ve öğretmenler nargile içtiği fotoğrafları 'Dostlarla muhabbet' yazarak sosyal medyada paylaştıktan sonra kaldırdı. 

SOSYAL MEYDADA YAYILDI

Skandal fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Düzce'de özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda skandal görüntü! Müdür ve öğretmenler sınıfta nargile içti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT