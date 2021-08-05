Düzce'de özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda skandal görüntü! Müdür ve öğretmenler sınıfta nargile içti

Alınan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Düzce Beyciler Mahallesi'nde engelli öğrencilere hizmet veren Özel Eğitim Anaokulu'nun bir sınıfında Okul Müdürü Adnan Kırca ve öğretmenler nargile içtiği fotoğrafları 'Dostlarla muhabbet' yazarak sosyal medyada paylaştıktan sonra kaldırdı.

SOSYAL MEYDADA YAYILDI

Skandal fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.