Düzce’de pat pat devrildi: 1’i ağır 5 çocuk yaralı

Düzce'nin Yığılca İlçesi Tıraşlar Köyü'nde şaftı yerinden çıkan pat pat adı verilen tarım aracı devrildi. Kazada 1'i ağır 5 çocuk yaralandı.

Kaza Akşam saatlerinde Yığılca İlçesi Tıraşlar Köyü'nde fındık bahçesine giden Bahattin Öztürk idaresindeki pat pat adı verilen tarım aletinin şaftı çıktı. Devrilen pat patın kasasında bulunan A.C., R.Ö. (10), F.Ö.(13), N.Ö. (13) ve G.Ö. (15) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan 15 yaşında ki G.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA