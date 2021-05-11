Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 kişi gözaltında Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik D-100 kara yolu Olimpiyat kavşağı mevkisinde denetim gerçekleştirdi. Polisin "dur" ihtarına uymayan 81 AG 340 plakalı aracı kullanan C.T. kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu D-100 kara yolu Çerkez Taşköprü mevkisinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, otomobilin farklı noktalarına gizlenmiş uyuşturucu ve bazı uyuşturucu aparatları bulundu. Araç sürücüsü C.T. ve yanında bulunan A.K. gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, iki şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı. KAYNAK: ANADOLU AJANSI düzce