Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (7)

Düzce'de sel sularının vurduğu Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünden Esmahanım köyüne giden karayolunda birçok noktada asfalt çöktü. Can güvenliklerinden endişe eden köylüler bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Düzce'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonrası çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Selin en çok etkilediği Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde asfalt yolda birçok noktada göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 şeritli yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bölge "Heyelan Mıntıkası" ilan edildi. Dokuzdeğirmen köyünden Esmahanım gibi sel sularının vurduğu noktalara ulaşım karayolundan kontrollü bir şekilde yapılabiliyor.

'ŞU AN CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Göçen asfaltın hemen yanı başındaki konutlarında yaklaşık 25 yıldır yaşadığını söyleyen 45 yaşındaki Havva Varol, "Gece 1 gibi yağış başladı. Çok korktuk, kaçtık komşunun evine gittik. Buralardan hep sel suları geldi. En son çare kendimizi yola attık bekledik. Burada yol göçtü. Bu durum bizi tedirgin ediyor. Bu göçük ile birlikte bizim evimizin arkası da gitti. Şu an can güvenliğimiz yok. Daha önce bir sel olmuştu ama bu kadarı olmamıştı. Yollarımız yıkılmamıştı. Bu sefer çok fazla oldu" dedi.

'TOPRAKLARIMIZ YUMUŞADI, TEHLİKEDEYİZ'

Bir başka köy sakini Nurhayat Varol da, "Korkudan başka bir şey yaşamadık. Çok felaket oldu, su kuvvetli geldi. 5 yıl önce de bir sel olmuştu ama bu kadar etkili değildi. Benim evim su içinde kalmıştı. Bu sefer de eltimin evi tehlikede, yani evin arka tarafı yok, her an gidebilir. Can güvenliğimizden endişe ediyoruz, tehlikedeyiz şu anda. Toprak oynuyor çünkü. Topraklarımız yumuşadı, oynadığı için tehlikedeyiz" diye konuştu.

