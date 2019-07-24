Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (2)

DÜZCE VALİLİĞİ: HİÇBİR YARDIM ÖNERİSİ REDDEDİLMEDİ

Düzce Valiliği, sel felaketi nedeniyle başka illerdeki kurumlardan yapılan yardım tekliflerinin reddedildiğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"DSİ, Karayolları, Düzce İl Özel İdaresi, Zonguldak İl Özel İdaresi, Bilecik İl Özel İdaresi, Bolu İl Özel İdaresi, Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu ve sivil toplum kuruşlarına ait değişik marka ve evsaf da iş makinesi, araç–gereç, beraberindeki personel ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren Düzce İl Afet ve Koordinasyon Merkezi emrinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir."

DHA