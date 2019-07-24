Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (5)

YAĞIŞ SÜRESİNCE ÇALIŞMA OLMAYACAK

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yağmur yağışı süresince arama çalışmalarının yapılmayacağını açıkladı. Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanağın etkili olacağı uyarısının ardından ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdiklerini söyledi. Bu kapsamda yağış süresince çalışmaların olmayacağını ifade eden Dağlı, "Yağış nedeniyle ekipler, çalışmaları durdurup tekrar başlayacak. Dere içerisinde iş makinesi bırakılmayacak, muhkem yerlere çekilecek." dedi.

DHA