Düzce’de Terör, Terörizm ve Vekalet Savaşları konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan Düzce İlim ve Sanat Akademisi eğitimlerinde terör, terörizm ve vekalet savaşları ele alındı.

Düzce'de bazı sivil toplum kuruluşlarının önermesi sonrasında Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi işbirliği ile Düzce İlim ve Sanat Akademisi kuruldu. Akademi Düzce'de sivil toplum kuruluşlarına çeşitli eğitimler veriyor. Eğitimler kapsamında son olarak terör, terörizm ve vekalet savaşları ele alındı. Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Kekevi tarafından katılımcılara verilen eğitimde İdlib de Türk askerinin gerçekleştirdiği operasyon hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Kaynak: İHA