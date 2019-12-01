Düzce'de tül perde dokuma atölyesinde yangın

DÜZCE'de bir tül perde dokuma atölyesinde yangın çıktı. Yangında atölyede bulunan makineler yanarken, atölyede büyük çapta hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde, Beyköy Beldesi Değirmenbaşı Köyü'nde Osman Akyüz'e ait tül perde dokuma atölyesinde yangın çıktı. Tekstil ürünleriyle dolu atölyede alevler kısa sürede tüm dokuma makinelerini sardı. Atölyeden yükselen alevleri gören Akyüz'ün komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında atölyede bulunan makineler tamamen yanarken, atölyede ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan, atölyede işçiler olduğu iddiası üzerine kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin atölyede yaptığı incelemede kimsenin olmadığı tespit edildi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA