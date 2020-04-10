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Düzce’de ücretsiz maske dağıtımına başlandı

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Düzce'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

Düzce’de ücretsiz maske dağıtımına başlandı

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Düzce'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Düzce Valilliği'ne ilk etapta gönderilen 4 bin 500 adet maske kamuya açık yerler, şehir merkezinde bulunan polis kontrol noktaları ile yol kontrol noktalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Düzce’de ücretsiz maske dağıtımına başlandı

Düzce’de ücretsiz maske dağıtımına başlandı

Kaynak: İHA




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