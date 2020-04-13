Düzce’de valilikten yağış uyarısı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği 15 Nisan gününden itibaren Düzce ve bölgesinde yağış uyarısı yaptı. Yağmur yağışının 16 Nisan'a kadar sürmesi beklendiği belirtildi.

Düzce Valiliği, Çarşamba gününden itibaren Balkanlardan gelecek serin ve yağışlı havanın Düzce ve bölgesinde etkili olacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, Bölgenin halen yüksek basınç merkezinin etkisinde olup bölge genelinde hava açık az bulutlu olarak geçtiği belirtildi. Hava sıcaklıkları ise uzun yıllar ortalamanın üzerinde seyrettiği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son analiz ve değerlendirmelere göre Düzce ve bölgesinin yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın 15 Nisan Çarşamba ve 16 Nisan Perşembe günleri bölgemizde etkili olması bekleniyor. Cuma günü ise yağışlı havanın bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Düzce ve bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba ve Perşembe günü hissedilir derecede olmak üzere azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği belirtildi.

Kaynak: İHA