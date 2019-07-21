Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (2)
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu.
1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Arama kurtarma ekipleri, Esmahanım köyüne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ceset buldu. Cesedi bulunan kişinin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ekiplerin kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
DHA
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